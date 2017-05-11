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  3. 11 Mayıs 2017 14:15

Hovak Kalesi yıkılmaya yüz tuttu

Erzurum’un Oltu ilçesi Alatarla Köyünde bulunan Hovak Kalesi bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttu.

Video Galeri
Başsavcı Alper'in zeybek oynadığı görüntüler
Başsavcı Alper'in zeybek oynadığı görüntüler
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Koyunun kulağında ikinci bir ağız olduğu anlaşıldı
Şaka değil gerçek ! Bu koyunun ağzı kulağında
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Engelli öğrencilerden engelsiz gösteri
Engelli öğrencilerden engelsiz gösteri
Video Galeri
'Eğitimden aldığımızı eğitime yatırıyoruz'
'Eğitimden aldığımızı eğitime yatırıyoruz'
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Teknesini karadan yürüttü
Teknesini karadan yürüttü
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Başsavcı Alperin zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı
Başsavcı Alperin zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı