Anasayfa Video Galeriler Gündem How I Met Your Father dizisinden ilk fragman geldi How I Met Your Father dizisinden ilk fragman geldi 17 Aralık 2021 Cuma Saat: 10:45 Yeni yılda izleyicisiyle buluşacak olan "How I Met Your Father" dizisinden ilk fragman yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bc4032889a3d1ae97f3d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avrasya Araştırma Başkanı, son seçim anketini açıkladı Ahu Yağtu kıyafetinin azizliğine uğradı Balık için attı! Oltaya takılan şoke etti Müge Anlı'da stüdyo bir anda karıştı! Polis stüdyoya girdi, ortalık savaş alanına döndü Köpeklerin saldırdığı çocuğu canı pahasına kurtardı İstanbul'da polislere çatallı saldırı Düğünde ''halay başı'' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı var! İstanbul'da eli sopalı saldırgan dehşet saçtı Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde uygulanacak asgari ücreti açıkladı