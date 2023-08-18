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Hoynat Adası turist akınına uğruyor

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Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

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