Anasayfa Video Galeriler Gündem Hoynat Adası turist akınına uğruyor Hoynat Adası turist akınına uğruyor 18 Ağustos 2023 Cuma Saat: 10:40 Güncelleme: 18 Ağustos 2023 Cuma 10:40 Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64df206aebb0cf1b7906fd83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu tek eliyle böyle yakaladı Ünlü ilan sitesi hakkında para cezası talebi Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada Altından fay hattı geçen il ve ilçe sayısı açıklandı Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı!