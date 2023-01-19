Anasayfa Video Galeriler Gündem Hrant Dink mezarı başında anıldı Hrant Dink mezarı başında anıldı 19 Ocak 2023 Perşembe Saat: 14:30 İstanbul’da 2007 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 16. yılında Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c929deac697b1f563b4213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çatıda patlama! Çatı alev topuna döndü Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı İstanbul'da taksicilerin kabusu kamerada 96 yaşındaki kadına kabusu yaşattılar TBMM'de 1 dakika 19 tekrarla ilginç protesto ''İkinci el'' yok artık dedirten hırsızlık: Sattı, çaldı, parçalayıp tekrar sattı 16 yaşındaki çocuk pompalıyla dehşet saçtı Alıcı da satıcı da çaresiz: İkinci el otomobil piyasası kitlendi! Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı