  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

İstanbul’da 2007 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 16. yılında Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çatıda patlama! Çatı alev topuna döndü
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
İstanbul'da taksicilerin kabusu kamerada
96 yaşındaki kadına kabusu yaşattılar
TBMM'de 1 dakika 19 tekrarla ilginç protesto
''İkinci el'' yok artık dedirten hırsızlık: Sattı, çaldı, parçalayıp tekrar sattı
16 yaşındaki çocuk pompalıyla dehşet saçtı
Alıcı da satıcı da çaresiz: İkinci el otomobil piyasası kitlendi!
Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı