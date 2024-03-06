Anasayfa Video Galeriler Gündem Hrant Dink'in katili Ogün Samast: ''Emniyet'te müdür arkamızda dendi'' Hrant Dink'in katili Ogün Samast: ''Emniyet'te müdür arkamızda dendi'' 06 Mart 2024 Çarşamba Saat: 14:40 Güncelleme: 06 Mart 2024 Çarşamba 14:42 AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan davadaki savunmasında emniyette "müdür arkamızda" dendiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e85640947befbbbd025783" allowfullscreen></iframe> Etiketler Hrant Dink'in katili Ogün Samast: ''Emniyet'te müdür arkamızda dendi'' BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi 4 DEM Partili PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu İstanbul'da gözü dönmüş trafik magandası kamerada Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını Bu da Banker Bilo dolandırıcılığı: 1.5 milyon TL'lik vurgun sonrası yakalandılar 3 hain daha etkisiz hale getirildi İstanbul’da polislerin bile dudaklarını uçuklatan operasyon Milyonlarca memura büyük şok! CHP'nin başvurusu nedeniyle aylıklar azalacak