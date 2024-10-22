Anasayfa Video Galeriler Gündem HSK'nın otoparkında müfettişe bıçaklı saldırı kamerada HSK'nın otoparkında müfettişe bıçaklı saldırı kamerada 22 Ekim 2024 Salı Saat: 17:45 Güncelleme: 22 Ekim 2024 Salı 17:45 Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) iş akdi sonlandırılan şahıs, HSK müfettişi Mehmet A.'yı bıçakla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6717ba9e489b3088a905ec83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öcalan'ı Meclis'e davet eden Bahçeli, attığı ipi unuttu Eski cumhurbaşkanına ''yolsuzluk''tan yaka paça gözaltı Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada Bahçeli Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Diyarbakır'daki kuş cenneti Kabaklı Göleti yok oluyor Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Nemrut Krater Gölü'yle buluşma anı görüntülendi Apartmanda doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var, ortalık savaş alanına döndü Antalya'da kan donduran işkence: 3 gün işkence edip böcek bile yedirdiler