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HSK'nın otoparkında müfettişe bıçaklı saldırı kamerada

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) iş akdi sonlandırılan şahıs, HSK müfettişi Mehmet A.'yı bıçakla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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