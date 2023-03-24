için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. HÜDA-PAR: AK Parti listelerinden seçime katılacağız

HÜDA-PAR: AK Parti listelerinden seçime katılacağız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ''14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti liselerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız.'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı
İstanbul'da adliye önünde silahlı saldırı; yaralılar var
4 katlı yüzen saray İstanbul'a demirledi! İçinde yok yok
Balyoz davasında Çetin Doğan'a hapis cezası
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
İstanbul'da vahşet! Taşla öldürdü, cesedini parçalayıp buzdolabına koydu
Milletvekili adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi! O anlar kamerada
Apartmanda 4 saat süren pitbull dehşeti
Bu da Ramazan yasağı! Bu mahalleye davulcunun girmesi yasak!