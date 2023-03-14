Anasayfa Video Galeriler Gündem HÜDA PAR Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu ? HÜDA PAR Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu ? 14 Mart 2023 Salı Saat: 08:30 Güncelleme: 14 Mart 2023 Salı 08:30 HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı canlı yayında "HÜDA PAR Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?" sorusuna bu yanıtı verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6410066be6fc5c5f0c074903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA'da görevli bilim insanı açıkladı 2.5 milyon liralık kapkaç kamerada Erdoğan ile görüşen Destici'den ilk açıklama Uzmanlar uyarmıştı... Bakan Kurum duyurdu: İlk kazmayı vurduk İstanbul'da deprem paniği! Bir anda çöktü AK Parti'nin Hüda-Par adımına çok sert sözler: ''Yazıklar olsun!'' İmamoğlu: Gücün tek elde toplanması hastalığının panzehiri, güçlü demokrasidir Deprem sonrası oluştu, vatandaş korku içinde yaşıyor Asrın felaketinde can kaybında büyük artış