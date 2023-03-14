HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı canlı yayında "HÜDA PAR Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?" sorusuna bu yanıtı verdi.

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