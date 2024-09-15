Anasayfa Video Galeriler Gündem HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz'' HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz'' 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 23:25 Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni anayasa tartışmalarında "Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e742c431241dff58073b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da hortum paniği kamerada Bilal Erdoğan ''bir ekonomist olarak söylüyorum'' deyip sıraladı.. Şehir magandaları kamerada: ''Geç kaldınız'' deyip 112 ekibine saldırdılar Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: İki kıtayı ip üstünde geçti Sakarya'da fabrikadaki patlama anı kamerada: 1 ölü var