  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz''

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz''

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni anayasa tartışmalarında "Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz" dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bursa'da hortum paniği kamerada
Bursa'da hortum paniği kamerada
Bilal Erdoğan ''bir ekonomist olarak söylüyorum'' deyip sıraladı..
Bilal Erdoğan ''bir ekonomist olarak söylüyorum'' deyip sıraladı..
Şehir magandaları kamerada: ''Geç kaldınız'' deyip 112 ekibine saldırdılar
Şehir magandaları kamerada: ''Geç kaldınız'' deyip 112 ekibine saldırdılar
Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi
Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi
İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti
İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti
İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı
İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı
Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı
Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı
İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: İki kıtayı ip üstünde geçti
İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: İki kıtayı ip üstünde geçti
Sakarya'da fabrikadaki patlama anı kamerada: 1 ölü var
Sakarya'da fabrikadaki patlama anı kamerada: 1 ölü var