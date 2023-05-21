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HÜDA Par mitinginde Hizbullah bayrağı açtılar

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14 Mayıs öncesi Diyarbakır'da yapılan HÜDA-PAR mitinginde Hizbullah bayrakları açıldı.

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