Anasayfa Video Galeriler Gündem HÜDA Par mitinginde Hizbullah bayrağı açtılar HÜDA Par mitinginde Hizbullah bayrağı açtılar 21 Mayıs 2023 Pazar Saat: 23:15 Güncelleme: 21 Mayıs 2023 Pazar 23:15 14 Mayıs öncesi Diyarbakır'da yapılan HÜDA-PAR mitinginde Hizbullah bayrakları açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646a7bd95b6f7473f53cd2d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinan Oğan canlı yayında çok sinirlendi İstanbul'da polise saldırı! 4 kişi gözaltında A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür Sosyal medya fenomeninin yeni aldığı lüks aracı bu hale geldi Adana'da şiddetli deprem Şehre inen yabani hayvanlar kameraya yakalandı Erdoğan: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik Bu skandal sözler bir imama ait: ''28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın'' Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp