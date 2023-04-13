Anasayfa Video Galeriler Gündem HÜDA PAR seçim beyannamesi: Zina, kadınlar, karma eğitim... HÜDA PAR seçim beyannamesi: Zina, kadınlar, karma eğitim... 13 Nisan 2023 Perşembe Saat: 09:25 AK Parti listelerinden 4 ismin aday gösterildiği HÜDA PAR'ın seçim vizyon belgesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6437a0504aaa5a5b1b0b8593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın ''müsvedde'' dediği profesörü Prof. Dr. Naci Görür açıkladı Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdü Hepimizin kişisel verileri çalındı: 85 milyonluk kişisel veriler ''deep web''te Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye: ''Üslubunuza şaşırmadım, yakışanı yaptınız'' Kandilli Rasathanesi'nden ezber bozan ''güvenli yer'' açıklaması Harry Potter TV dizisinden ilk tanıtım geldi Biden Başbakanını tanımadı; kenara itip bakasını selamladı Bir kadın cinayeti daha! Genç hemşire evinde katledildi CHP'li Öztunç, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı