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  4. HÜDA PAR seçim beyannamesi: Zina, kadınlar, karma eğitim...

HÜDA PAR seçim beyannamesi: Zina, kadınlar, karma eğitim...

AK Parti listelerinden 4 ismin aday gösterildiği HÜDA PAR'ın seçim vizyon belgesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

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