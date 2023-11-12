Anasayfa Video Galeriler Gündem HÜDA PAR'dan HAMAS konseptli miting HÜDA PAR'dan HAMAS konseptli miting 12 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:00 Güncelleme: 12 Kasım 2023 Pazar 21:00 HÜDAPAR'ın Batman'da düzenlediği Filistin'e destek mitinginde HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu sahneye Hamas üniformaları giyen kişilerle birlikte çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655112d4190aae7752742d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün kanlı bitti! Damat gelin şoförünü vurdu Sosyal medyada alay konusu olan Şeyma Subaşı'dan ilginç paylaşım Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı Masallardan fırlamış gibi... Sivaslı çiftçinin ''dev'' hasadı görenleri şaşırttı Bir anda bastıran dolu yağışı şehri birbirine kattı Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç