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HÜDA PAR'dan HAMAS konseptli miting

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HÜDAPAR'ın Batman'da düzenlediği Filistin'e destek mitinginde HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu sahneye Hamas üniformaları giyen kişilerle birlikte çıktı.

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