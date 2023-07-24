Anasayfa Video Galeriler Gündem HÜDA-Parlı ismin katil zanlısının evine saldırdılar HÜDA-Parlı ismin katil zanlısının evine saldırdılar 24 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 07:35 Güncelleme: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:35 Adana'da HÜDA PAR’ın il sekterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı. Polis kalabalığı biber gazıyla dağıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bdff8955f80062db670913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Kadını öldürüp kaçtı Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilindeki gizli denize ziyaretçi akını İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar Kahramanmaraş'ta bir kabus daha: Orman yangını evlere sıçradı 8 göçmen kaçakçısına film gibi operasyon kamerada Türkiye'nin tatil cennetinde kimse denize giremedi İstanbul'da kabus! Bir kadını öldüresiyle dövdü, etrafa küfürler yağdırdı Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi