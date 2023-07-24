  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. HÜDA-Parlı ismin katil zanlısının evine saldırdılar

HÜDA-Parlı ismin katil zanlısının evine saldırdılar

Güncelleme:

Adana'da HÜDA PAR’ın il sekterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı. Polis kalabalığı biber gazıyla dağıttı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Muğla alevlere teslim! Orman yangını büyüyor
İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Kadını öldürüp kaçtı
Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilindeki gizli denize ziyaretçi akını
İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar
Kahramanmaraş'ta bir kabus daha: Orman yangını evlere sıçradı
8 göçmen kaçakçısına film gibi operasyon kamerada
Türkiye'nin tatil cennetinde kimse denize giremedi
İstanbul'da kabus! Bir kadını öldüresiyle dövdü, etrafa küfürler yağdırdı
Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi