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  3. 10 Nisan 2017 13:20

Hudut Birlikleri, PYD kontrolündeki Afrin sınırında kuş uçurtmuyor

Türk Hudut Birlikleri, son dönemlerde gözlerin çevrildiği PYD kontrolündeki Afrin bölgesi sınır hattında kuş uçurtmuyor.

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Tokatta öğretmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
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3 yaşındaki çocuk yangından son anda kurtarıldı
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Konyada freni patlayan kamyonet takla attı: 3 yaralı
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