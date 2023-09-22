Anasayfa Video Galeriler Gündem Hudutsuz Sevda dizisinde tecavüz sahnesine tepki yağıyor Hudutsuz Sevda dizisinde tecavüz sahnesine tepki yağıyor 22 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:05 Güncelleme: 22 Eylül 2023 Cuma 11:05 FOX TV'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda'da kadına şiddet ve tecavüz sahneleri tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650d4ad27fa04414b902b9a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor'' Hatay’da kalıcı konutların son hali görüntülendi Manisa'de 2 bin 500 yıllık tarihi keşif Nevşehir'de büyük yangın! Hava balonları ile havaya yükseldi Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş sorusu: ''Blöf mü yapıyorsunuz?'' Bir ilimiz bu el ilanını konuşuyor: ''Bu 2 köpeği görürseniz...'' Karabağ'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi