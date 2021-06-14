Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen: ''Aşıyı reddedenlere hapis cezası uygulansın''

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, dün akşam katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sürecinde yaşanılanlara ve aşılama uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada yankılandı.

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