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  4. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen: ''Aşıyı reddedenlere hapis cezası uygulansın''

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen: ''Aşıyı reddedenlere hapis cezası uygulansın''

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, dün akşam katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sürecinde yaşanılanlara ve aşılama uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada yankılandı.

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