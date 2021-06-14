Anasayfa Video Galeriler Gündem Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen: ''Aşıyı reddedenlere hapis cezası uygulansın'' Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen: ''Aşıyı reddedenlere hapis cezası uygulansın'' 14 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 14:50 Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, dün akşam katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sürecinde yaşanılanlara ve aşılama uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada yankılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c7429299d654769d1fbd27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrailliler sokağa döküldü Özel sektörü bırakıp tesis kurdu... Şimdi siparişlere yetişemiyor İstanbul'da korkutan yangın Müsilaj kabusu sonrası yeni tehdit Roketsan'ın gizemli paylaşımı büyük merak uyandırdı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Görüntüler Muğla'dan! Plaja helikopterle ''müşteri'' transferi olay oldu İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı Antalya'da ''kimyasal'' alarm! Gökyüzü turuncuya boyandı