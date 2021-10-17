Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Hükümet, döviz kurunu kasıtlı olarak yükseltiyor'' ''Hükümet, döviz kurunu kasıtlı olarak yükseltiyor'' 17 Ekim 2021 Pazar Saat: 23:25 Ekonomist İbrahim Kahveci, hükümetin döviz kurunu kasıtlı olarak yükselttiğini ileri sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616c86d4c95826167e319cc7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli Eğitim'de büyük yolsuzluk operasyonu Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak video Hande Yener'in sahne kostümü sosyal medyayı salladı Taksici, yolunu kestiği otomobilin camını yumrukladı Erdoğan'dan seçim anketi çıkışı: ''Psikolojik operasyon yapılıyor'' Prof. Dr. Ceyhan: ''Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test'' Kazı kazandan 200 TL kazandığını sanıyordu... Gerçeği öğrenince şok oldu! ''İnsanların müstehcen videolarını çekiyorlar'' deyip intihara kalkıştı Baraj göletine düşen Meryem'den acı haber