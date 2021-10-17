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''Hükümet, döviz kurunu kasıtlı olarak yükseltiyor''

Ekonomist İbrahim Kahveci, hükümetin döviz kurunu kasıtlı olarak yükselttiğini ileri sürdü.

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