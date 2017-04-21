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ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA ! ŞEHİT VE YARALILAR VAR
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  3. 21 Nisan 2017 11:50

Hükümet gibi kadın

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünün kadın muhtarının elinden her iş geliyor. Eminin hamuruyla erkek işine karışan ve herkesi şaşırtan 2 çocuk annesi muhtar Özcan Meriç, yaptığı işlerle adeta erkeklere taş çıkartıyor.

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