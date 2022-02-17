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  4. Hükümetten elektrikte ''muhtemelen''li indirim müjdesi: Yüzde 25 inecek!

Hükümetten elektrikte ''muhtemelen''li indirim müjdesi: Yüzde 25 inecek!

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, isyan ettiren elektrik faturaları için "Esnafa elektrikte muhtemelen yüzde 25 indirim olacak" dedi.

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