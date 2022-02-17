Anasayfa Video Galeriler Gündem Hükümetten elektrikte ''muhtemelen''li indirim müjdesi: Yüzde 25 inecek! Hükümetten elektrikte ''muhtemelen''li indirim müjdesi: Yüzde 25 inecek! 17 Şubat 2022 Perşembe Saat: 11:41 Enerji Bakanı Fatih Dönmez, isyan ettiren elektrik faturaları için "Esnafa elektrikte muhtemelen yüzde 25 indirim olacak" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620e0a223c261e363c6292f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ şüphelisi dolaptan çıktı! Doğanın en vahşi anı! Dev pitonun timsaha saldırı anı kamerada İntihar etmek isterken, hem kendini hem de bir askeri vurdu Beyoğlu'nda ''pitbull sahibi'' dehşeti! Köpekleri bırakın, bu sorumsuzları toplayalım! Erdoğan'ı çök kızdıracak ''IBAN avcısı'' paylaşımı Erdoğan: ''Senin niye bıyığın yok'' Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile görüştü Erdoğan: ''Bu kadar müjdeler verdik alkış yok'' Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın