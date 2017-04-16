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  3. 16 Nisan 2017 20:50

Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum

Referandum sonuçları için açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bazı bölgelerde Evet oyları beklenenden düşük" dedi.

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Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti
Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti
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Başkan Kadir Topbaş oyunu kullandı
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Bu köyün sadece 9 seçmeni var
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