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  3. 21 Nisan 2019 17:01

Hulusi Akar'dan tepki çeken konuşma !

Ankara'da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası Bakan Hulusi Akar'ın yaptığı konuşma tepki çekti.

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