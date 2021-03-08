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  4. Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi

Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, yıllar önce kendi adını taşıyan televizyon programında dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'e yaptığı el şakasını bu sefer de bir magazin muhabirine yaptı.

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