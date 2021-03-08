Anasayfa Video Galeriler Gündem Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 14:21 Ünlü oyuncu Hülya Avşar, yıllar önce kendi adını taşıyan televizyon programında dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'e yaptığı el şakasını bu sefer de bir magazin muhabirine yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6046089db1f4247b0c0538a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada Bu mantar sadece Artvin'de yetişiyor Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı Şişli Belediyesi bir gün değil her gün kadınların yanında İranlı yıldızın yetişkin film yıldızıyla klibi ülkeyi karıştırdı Gölde bulunan iPhone 11'i görenler şaşkına döndü. İşte o görüntüler İmamoğlu’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu