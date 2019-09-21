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  3. 21 Eylül 2019 14:20

Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu’nu yumrukladı

Yıllar önce ayrılmış olmalarına rağmen dostluklarını sürdüren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, spor salonunda eğlenceli dakikalar yaşadı.

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