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Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın yeni şarkısı ''Anlatma''nın klibi olay oldu. Çırılçıplak kameralarına karşına geçen Hülya Avşar eleştiri yağmuruna tutuldu.

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