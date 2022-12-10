Anasayfa Video Galeriler Gündem Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu 10 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 17:10 Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın yeni şarkısı ''Anlatma''nın klibi olay oldu. Çırılçıplak kameralarına karşına geçen Hülya Avşar eleştiri yağmuruna tutuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639493493e033126b234ec43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''siyaseti bırakma'' sinyali Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi İstanbul'da imalathaneyi kundakladılar! Alevler geceyi aydınlattı