Anasayfa Video Galeriler Gündem ️Hülya Avşar'dan bikini şov! Fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı ️Hülya Avşar'dan bikini şov! Fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı 29 Mayıs 2022 Pazar Saat: 17:41 58 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, bikinisiyle havuz başında dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6293860e2c973970d1388fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatatürk Havalimanı'nda fetih coşkusu Safiye Soyman'dan olay sözler: ''En namuslu erkeği baştan çıkarır'' Uzmanından maymun çiçeği uyarısı: Risk altındaki yaş grubu belli oldu Dikkat: Tatiliniz kabus olmasın! Uzmanlar ''Hormonları bozuyor'' diyerek uyardı Ayasofya'da fetih namazı Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü! Polise yumruk attılar Yeğenlerini barıştırmak isterken canından oldu Otomobil ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu