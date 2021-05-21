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Hülya Avşar'dan Çin aşısı esprisi

Nişantaşı trafiğinde görüntülenen Hülya Avşar, Sinovac aşısı yaptırdığını söyleyerek "Çin aşısı olunca gözlerim çekildi" ifadelerini kullandı.

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