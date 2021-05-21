Anasayfa Video Galeriler Gündem Hülya Avşar'dan Çin aşısı esprisi Hülya Avşar'dan Çin aşısı esprisi 21 Mayıs 2021 Cuma Saat: 13:16 Nişantaşı trafiğinde görüntülenen Hülya Avşar, Sinovac aşısı yaptırdığını söyleyerek "Çin aşısı olunca gözlerim çekildi" ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a7887a3ad9d901d6352a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu Ateşe tiner döken 2 çocuk ölümden döndü Bartın'da ilk kez bir plaj mavi bayrak aldı Rize'ye göç eden 30 bin kişiye kritik uyarı Balıkesir'de fırtına yıktı geçti: 20 tekne battı 8 ilde ''Sahil Rüzgarı'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Habertürk canlı yayınında skandal hata: Karamollaoğlu panikledi Nevşin Mengü canlı yayında gelen yoruma isyan etti