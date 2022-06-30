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  4. Hülya Avşar'dan plajda şezlong sporu paylaşımı olay oldu

Hülya Avşar'dan plajda şezlong sporu paylaşımı olay oldu

Yaz tatili sezonunu açan Hülya Avşar'ın plajda şezlong üzerinde çekilmiş bu görüntülerine sosyal medyada beğeni yağdı.

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