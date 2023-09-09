Anasayfa Video Galeriler Gündem Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu 09 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 17:40 Ünlü oyuncu Hülya Avşar sosyal medyadan yaptığı bikinili zeytin kırma videosuyla gündem olmayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fc83d83240fc6a1f70f423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!'' CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı İzmir'de orman yangını! Uçuşlar iptal edildi Sözlü tartışma meydan savaşına döndü Rize'de fıkra gibi dükkan... İçeri giren gülmekten kendini alamıyor Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var