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Hülya Avşar'ın sokaktaki maketine bir garip saldırı

Karabük'te, bir iş yerinin önünde reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton makete saldırma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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