Anasayfa Video Galeriler Gündem Hülya Avşar'ın sokaktaki maketine bir garip saldırı Hülya Avşar'ın sokaktaki maketine bir garip saldırı 31 Ocak 2023 Salı Saat: 13:35 Karabük'te, bir iş yerinin önünde reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton makete saldırma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d8eeed182c12524144dfa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler Mehmetçik ''CİRİT'' füzesiyle tam isabet vurdu! İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltında İstanbul'da motosiklet çetesinden kanlı saldırı! Silahlı saldırı kamerada İstanbul'da trafik magandası kamerada! Bakan Soylu açıkladı! 4 ilde dev operasyon: 241 gözaltı Genç çift sokakta dans ettiği için tutuklandı Uçakta yolcuya ilk müdahale CHP'li Kaftancıoğlu'ndan