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  3. 01 Mayıs 2017 19:15

Humustan bin 850 sivil daha tahliye edildi

Suriye'de, rejim askerlerinin kuşatması altında bulunan Humus’un El-Waer bölgesinden tahliyeler devam ediyor. İHH ekipleri sivillere acil yardım paketleri dağıttı. Dün gece yapılan tahliyede bin 850 kişi daha İdlib’e getirildi.

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