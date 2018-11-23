  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Kasım 2018 13:20

Hurda malzemelerden elektrik ihtiyacını karşılıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dere kenarına kurduğu sistemle evinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabiliyor. Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden 66 yaşındaki emekli imam Ahmet Ergin, hobi olarak başladığı elektronik işlerle uğraşmayı geliştirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünden...

Bilgin Pro
Video Galeri
14 kişilik minibüsten 1 ölü 26 yaralı çıktı
14 kişilik minibüsten 1 ölü 26 yaralı çıktı
Video Galeri
Çorlu’daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Çorlu’daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Çorlu'da 24 kişinin öldüğü tren kazasının kamera görüntüleri
Çorlu'da 24 kişinin öldüğü tren kazasının kamera görüntüleri
Video Galeri
Tarihinin en büyük restorasyonunu geçiriyor
Tarihinin en büyük restorasyonunu geçiriyor
Video Galeri
16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM