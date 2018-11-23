Hurda malzemelerden elektrik ihtiyacını karşılıyor
23 Kasım 2018 13:20
Hurda malzemelerden elektrik ihtiyacını karşılıyor
Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dere kenarına kurduğu sistemle evinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabiliyor. Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden 66 yaşındaki emekli imam Ahmet Ergin, hobi olarak başladığı elektronik işlerle uğraşmayı geliştirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünden...