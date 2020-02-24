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  3. 24 Şubat 2020 15:50

Hurdacıda cinayet ! Kan donduran olay kamerada

Bursa'da, 24 yaşındaki Yusuf Y.'nin çalınan motosikletini dükkanında gördüğü iddiasıyla tartıştığı hurdacı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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