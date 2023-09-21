Anasayfa Video Galeriler Gündem Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı 21 Eylül 2023 Perşembe Saat: 13:00 Güncelleme: 21 Eylül 2023 Perşembe 13:00 Antalya'da bir hurdacının eritmek istediği top mermisi infilak etti. Hurdacı vatandaş hayatını kaybederken, 8 yaşındaki minik kızı ise yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650c143ae96293390f7a7a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da kıyı şeridi kırmızıya büründü Ermeni vekile kamera önünde yumruk Bunu hayvan yapmaz! Geldiler, yediler, içtiler içine edip gittiler! Avrupa'nın en büyüğü... Karapınar GES sahası koyunlara açıldı Biden yine yaptı yapacağını! Devlet başkanının elini sıkmadı Türkiye'nin siyah altını böyle çıkarılıyor! Tonu 14 bin TL! İstanbul'da korkutan yangında can pazarı! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı İşgalci Ermeniler Azerbaycan güçlerine böyle teslim oldu İstanbul'da düğün savaş yerine döndü!