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  4. Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı

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Antalya'da bir hurdacının eritmek istediği top mermisi infilak etti. Hurdacı vatandaş hayatını kaybederken, 8 yaşındaki minik kızı ise yaralandı.

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