Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da bir hurdacının eritmek istediği top mermisi infilak etti. Hurdacı vatandaş hayatını kaybederken, 8 yaşındaki minik kızı ise yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650c143ae96293390f7a7a83" allowfullscreen></iframe>