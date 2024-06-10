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Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hurdacıların yaktığı ateşten çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçradı, mahallede panik yaşandı. Vatandaşların çektiği fotoğraftan yola çıkan jandarma hurdacıları kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

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