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  3. 11 Mayıs 2019 11:45

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir hurdalıkta bulunan ve alevlerin sardığı hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev alev yanan kulübede kalan 2 yabancı uyruklu işçi, yanmaktan son anda kurtuldu. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hurdalık içerisindeki işçilerin kaldığı kulübede henüz öğrenilemeyen bir...

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