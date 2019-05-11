Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı
11 Mayıs 2019 11:45
Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir hurdalıkta bulunan ve alevlerin sardığı hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev alev yanan kulübede kalan 2 yabancı uyruklu işçi, yanmaktan son anda kurtuldu. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hurdalık içerisindeki işçilerin kaldığı kulübede henüz öğrenilemeyen bir...