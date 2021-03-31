Anasayfa Video Galeriler Gündem Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı! 31 Mart 2021 Çarşamba Saat: 08:55 TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana gelen kazada araç sürücüsü hurdaya dönen araç içinden burnu bile kanamadan çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60640ed6eabc365f5e4a3a37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği sevinç anları olay oldu İmamoğlu'ndan canlı yayına damga vuran sözler Polisten uzun namlulu saldırganlara operasyon AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı! Hafta sonu yasaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı! PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi!