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  4. HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı

HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı.

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