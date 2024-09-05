Anasayfa Video Galeriler Gündem HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş 05 Eylül 2024 Perşembe Saat: 22:45 Güncelleme: 05 Eylül 2024 Perşembe 22:45 HÜRJET, Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı kapsamında, ülkenin simgesel yapılarından olan piramitlerin üzerinden etkileyici bir uçuş gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66da0a6390e2e5bd9a0e94c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'yle ilgili korkunç rapor Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı İETT kaptanları hayat kurtardı Makedonya'da bir Türk vatandaşı Bakan Fidan'a sordu: ''Tayyip abi nasıl ?'' Bir katil koca daha: Önce mahalle esnafını sonra eşini öldürdü