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  4. HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş

HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş

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HÜRJET, Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı kapsamında, ülkenin simgesel yapılarından olan piramitlerin üzerinden etkileyici bir uçuş gerçekleştirdi.

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