Anasayfa Video Galeriler Gündem HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi 29 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 11:40 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlar ile üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ'un HYEU modelinin Ateş Filo'ya teslim edilmek için gün sayıyor. Ateş Filo için özel tasarlanan HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f4fd7af35b0c509d110de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti 100 bine dayanan günlük vaka sayısı sonrası Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler Sağlık çalışanlarına ''ambulans niye gecikti'' dayağı Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor Ünlü sosyal medya fenomeni iPhone’un ''gizli tuşunu'' keşfetti Canlı yayında ilginç iddia: ''Sadece Akşener biliyor'' deyip açıkladı İstanbul'da Afgan gaspçı terörü İstanbul'da balıkçı teknesi karaya oturdu Dünya bu görüntüleri konuşuyor: 9 polis silahsız adama acımasızca ateş açtı