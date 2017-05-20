CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ MAÇI 2 GOLLE BAŞLADI !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Mayıs 2017 17:15

Hurma tezgaha 2 yıl önceki fiyatla çıktı

Ramazan öncesi tezgahlardaki yerine alan çeşit çeşit hurmalar, 2 yıl önceki fiyatlarla satılıyor. Bu ramazanda hurmaya zam yok.

Video Galeri
Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadın kahramanlar anıldı
Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadın kahramanlar anıldı
Video Galeri
Beykoz Belediyesi öğrencilerine çevre ödülü verdi
Beykoz Belediyesi öğrencilerine çevre ödülü verdi
Video Galeri
Patateste bahar bereketi
Patateste bahar bereketi
Video Galeri
Emine Erdoğan: Bu coğrafyanın mayasında vatan aşkı vardır
Emine Erdoğan: Bu coğrafyanın mayasında vatan aşkı vardır
Video Galeri
Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Kadıköyde genç kıza tecavüz ettiği edilen bir kişi gözaltına alındı
Kadıköyde genç kıza tecavüz ettiği edilen bir kişi gözaltına alındı