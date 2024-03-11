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  4. Hurma yıkanmalı mı yıkanmamalı mı? Esnaf uyardı

Hurma yıkanmalı mı yıkanmamalı mı? Esnaf uyardı

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Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi hurmayla ilgili esnaftan uyarı geldi. Hurma satıcısı, ''Müşterilerimize de söyleriz; yiyeceğiniz kadarını yıkayıp yiyin. En sağlıklısı öyle olur'' dedi.

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