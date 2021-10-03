Anasayfa Video Galeriler Gündem Hüseyin Baş: ''Emeklilik yaşı 55’e çekilmeli'' Hüseyin Baş: ''Emeklilik yaşı 55’e çekilmeli'' 03 Ekim 2021 Pazar Saat: 20:20 ÖTV kaldırılmalı, TOKİ vatandaşa maliyetine taksitle ev vermeli gibi çıkışlar yapan BTP Lideri Hüseyin Baş’tan dikkat çekici bir çağrı daha geldi. BTP Lideri, emeklilik yaşının 55 çekilmesi gerektiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6159e65e7fd407737a140223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da köpeğe şiddet: İfadesi ortaya çıktıağlık çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler Mansur Yavaş konsere gitti, salon yıkıldı Yeni Zigana Tüneli'nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler sosyal medyada olay oldu Bülent Ersoy ile programına son verilen Mustafa Keser: ''Olay yaracak açıklamalar yapacağım'' O ülkede kasırga paniği: 2 gün tatil ilan edildi MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Şehre inen ayılar apartmana girerken görüntülendi Sinop'ta 5 ton balık imha edildi