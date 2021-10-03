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Hüseyin Baş: ''Emeklilik yaşı 55’e çekilmeli''

ÖTV kaldırılmalı, TOKİ vatandaşa maliyetine taksitle ev vermeli gibi çıkışlar yapan BTP Lideri Hüseyin Baş’tan dikkat çekici bir çağrı daha geldi. BTP Lideri, emeklilik yaşının 55 çekilmesi gerektiğini söyledi.

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