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  4. Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu''

Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu''

Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten tartışılacak sözler: ''Atatürk'ün dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istedi''

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