Anasayfa Video Galeriler Gündem Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu'' Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu'' 28 Kasım 2021 Pazar Saat: 16:40 Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten tartışılacak sözler: ''Atatürk'ün dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istedi'' Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a386d910c7486bb948e653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur'' Selçuk Bayraktar'dan mesai arkadaşına veda! Son görüşmelerini anlattı Ankara'da 13 yaşındaki kıza kan donduran istismar Kar kapıya dayandı! Yeni haftada hava buz kesecek Bakanlığın organizasyonunda dansöz mü oynatıldı? Bakanlıktan açıklama Türkiye'nin son ''dansçı'' ayısıydı... Elveda Brütüs! ''Açılın ben doktorum!'' 30 bin feet yükseklikte hayat kurtaran müdahale Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!'' Meclis'te olay sözler: ''Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?''