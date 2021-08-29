Anasayfa Video Galeriler Gündem Husumetli iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi Husumetli iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 11:20 Gaziantep’te iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve sopalarında kullanıldığı kavga anı anbean kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612b4349ab549e5f780a7683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayıların drone ile imtihanı! Bakın ne yaptılar İmamoğlu: ''Can cana, gönül gönüle olacağız'' Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı Esnafa işyeri önünde silahlı saldırı kamerada İnanılmaz hırsızlık anı kamerada... Çalıdığı şeye çok şaşıracaksınız Balıkçılar ‘Vira Bismillah' demek için gün sayıyor Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı... Soruşturma başlatıldı Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’in genç yarışmacısını konuşuyor Yemek yaptığı kaba idrarını yapan satıcı tutuklandı