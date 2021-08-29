  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Husumetli iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi

Husumetli iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi

Gaziantep’te iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve sopalarında kullanıldığı kavga anı anbean kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ayıların drone ile imtihanı! Bakın ne yaptılar
İmamoğlu: ''Can cana, gönül gönüle olacağız''
Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı
Esnafa işyeri önünde silahlı saldırı kamerada
İnanılmaz hırsızlık anı kamerada... Çalıdığı şeye çok şaşıracaksınız
Balıkçılar ‘Vira Bismillah' demek için gün sayıyor
Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı... Soruşturma başlatıldı
Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’in genç yarışmacısını konuşuyor
Yemek yaptığı kaba idrarını yapan satıcı tutuklandı