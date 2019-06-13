Husumetli olduğu kişinin aracını böyle kundaklattı
13 Haziran 2019 15:40
Husumetli olduğu kişinin aracını böyle kundaklattı
Kağıthane’de bir kişi, aralarında husumet olan kişinin arabasını kundaklattı. Arabayı kundaklatan ve kundaklayan şahıslar yakalanırken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 12 Haziran Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında bir kişi park halindeki olan aracın yanına gelerek kapıyı açıp içeri girdi. Daha sonra da aracı...