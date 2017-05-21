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  3. 21 Mayıs 2017 16:45

Huzur veren uğraş: Bonsai

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'na gelen vatandaşlar, 'bonsai sanatı' ile ağaçlara şekil verdi.

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