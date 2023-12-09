Anasayfa Video Galeriler Gündem Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti 09 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 11:50 Samsun'daki bir huzurevinde kalan biri 90 diğeri 78 yaşındaki iki kişi arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Öldüren kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65742a61e931c4d2670cb073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde ''yuh artık'' dedirten taksi Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye de araç sahibine de ceza kesildi Yağışlar fena vurdu! Bir ilimiz daha sular altında Motosiklet sürücüsü ile yayanın 1 saat süren, keçileri bile kıskandıran inadı Starbucks protestosunda skandal görüntü: Müşterilere küfür etti, polise saldırdı! Bakan Yerlikaya duyurdu: İskoçlar çetesi çökertildi Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi