Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti

Samsun'daki bir huzurevinde kalan biri 90 diğeri 78 yaşındaki iki kişi arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Öldüren kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

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