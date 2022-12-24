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Huzurevinde facia! 20 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo şehrinde özel bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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