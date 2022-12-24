Anasayfa Video Galeriler Gündem Huzurevinde facia! 20 kişi hayatını kaybetti Huzurevinde facia! 20 kişi hayatını kaybetti 24 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 10:40 Güncelleme: 24 Aralık 2022 Cumartesi 10:40 Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo şehrinde özel bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a6acf66081c8119d3cb573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi Mekke sele teslim! Kabe'den korkutan görüntüler Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı Paris'te Türk mahallesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor