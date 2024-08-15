Anasayfa Video Galeriler Gündem Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 07:41 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 07:41 Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bd870404906433bd0ec4f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı Bir suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı Cezaevinden izinli çıkmıştı, Ege'de yüzerek firar ederken yakalandı İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Manisa'da üzüm işleme tesisinde korkutan yangın Sel sularından kurtulmaya çalıştığı son anları kameraya yansımıştı hayatı belgesel oldu Fabrikada büyük patlama: Korkunç anlar kamerada Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu