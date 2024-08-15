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  4. Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

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Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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