Anasayfa Video Galeriler Gündem Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de! Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de! 17 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 17:45 Hyundai’nin 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk seri üretim modeli PONY’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, Türkiye’de mobiliteye bambaşka bir soluk getiriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6325dd7ead277605f4246343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor İstanbul'da kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası gün yüzüne çıkartıldı Cinsel istismar şakası ölümle bitti Bakkaldan bisküvi çalan çocuğa öldüresiye dayak kamerada Kur'an kursundan hırsızlık yapmaya kalktı, başına gelmeyen kalmadı Tepki çeken hayvanat bahçesi mühürlenmişti, mehteran şovuyla yeniden açıldı! Dünya'da bir ilk olacak! Yerli ve milli SİHA gemisi için geri sayım başladı Yunan hücum botundan Türk balıkçıya ''ölümüne'' taciz anı kamerada