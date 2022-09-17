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  4. Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de!

Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de!

Hyundai’nin 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk seri üretim modeli PONY’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, Türkiye’de mobiliteye bambaşka bir soluk getiriyor.

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